دولار أمريكي إلى ريال سعودي

تحويل USD إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٣٬٧٥٠٫٨٠ sar

1.00000 USD = 3.75080 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:25 UTC
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USD إلى SAR مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.65580.957618.212
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917261.1088521.0878
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556780.9003517.123
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877340.01085740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / ريال سعودي
1 USD3.75080 SAR
5 USD18.75400 SAR
10 USD37.50800 SAR
20 USD75.01600 SAR
50 USD187.54000 SAR
100 USD375.08000 SAR
250 USD937.70000 SAR
500 USD1875.40000 SAR
1000 USD3750.80000 SAR
2000 USD7501.60000 SAR
5000 USD18754.00000 SAR
10000 USD37508.00000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / دولار أمريكي
1 SAR0.26661 USD
5 SAR1.33305 USD
10 SAR2.66610 USD
20 SAR5.33220 USD
50 SAR13.33050 USD
100 SAR26.66100 USD
250 SAR66.65250 USD
500 SAR133.30500 USD
1000 SAR266.61000 USD
2000 SAR533.22000 USD
5000 SAR1333.05000 USD
10000 SAR2666.10000 USD