تحويل USD إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

500 دولار أمريكي إلى ريال سعودي

500 usd
1,875.75 sar

$1.000 USD = SR3.752 SAR

Mid-market exchange rate at 02:37
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64211.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8260.981116.5810.6830.5785.30113.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / ريال سعودي
1 USD٣٫٧٥١٥٠ SAR
5 USD١٨٫٧٥٧٥٠ SAR
10 USD٣٧٫٥١٥٠٠ SAR
20 USD٧٥٫٠٣٠٠٠ SAR
50 USD١٨٧٫٥٧٥٠٠ SAR
100 USD٣٧٥٫١٥٠٠٠ SAR
250 USD٩٣٧٫٨٧٥٠٠ SAR
500 USD١٬٨٧٥٫٧٥٠٠٠ SAR
1000 USD٣٬٧٥١٫٥٠٠٠٠ SAR
2000 USD٧٬٥٠٣٫٠٠٠٠٠ SAR
5000 USD١٨٬٧٥٧٫٥٠٠٠٠ SAR
10000 USD٣٧٬٥١٥٫٠٠٠٠٠ SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / دولار أمريكي
1 SAR٠٫٢٦٦٥٦ USD
5 SAR١٫٣٣٢٨٠ USD
10 SAR٢٫٦٦٥٦٠ USD
20 SAR٥٫٣٣١٢٠ USD
50 SAR١٣٫٣٢٨٠٠ USD
100 SAR٢٦٫٦٥٦٠٠ USD
250 SAR٦٦٫٦٤٠٠٠ USD
500 SAR١٣٣٫٢٨٠٠٠ USD
1000 SAR٢٦٦٫٥٦٠٠٠ USD
2000 SAR٥٣٣٫١٢٠٠٠ USD
5000 SAR١٬٣٣٢٫٨٠٠٠٠ USD
10000 SAR٢٬٦٦٥٫٦٠٠٠٠ USD