5 ريال برازيلي إلى ريال سعودي

تحويل BRL إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

٥ brl
٣٫٧٩ sar

1.00000 BRL = 0.75804 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:25 UTC
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BRL إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078789.16751.465681.666720.953718.4094
1GBP1.168511.26055104.21.712771.94771.114421.5129
1USD0.927050.793305182.6621.358751.545120.884117.0663
1INR0.01121480.009596970.012097510.01643740.0186920.01069540.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / ريال سعودي
1 BRL0.75804 SAR
5 BRL3.79022 SAR
10 BRL7.58044 SAR
20 BRL15.16088 SAR
50 BRL37.90220 SAR
100 BRL75.80440 SAR
250 BRL189.51100 SAR
500 BRL379.02200 SAR
1000 BRL758.04400 SAR
2000 BRL1516.08800 SAR
5000 BRL3790.22000 SAR
10000 BRL7580.44000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الريال البرازيلي
1 SAR1.31918 BRL
5 SAR6.59590 BRL
10 SAR13.19180 BRL
20 SAR26.38360 BRL
50 SAR65.95900 BRL
100 SAR131.91800 BRL
250 SAR329.79500 BRL
500 SAR659.59000 BRL
1000 SAR1319.18000 BRL
2000 SAR2638.36000 BRL
5000 SAR6595.90000 BRL
10000 SAR13191.80000 BRL