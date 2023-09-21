شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية باكستانية

تحويل ILS إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٧٦٬٦٩٧٫٢٠ pkr

1.00000 ILS = 76.69720 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:2 UTC
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ILS إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065688.58281.43841.660330.962718.3167
1GBP1.1529411.22865102.1371.658491.914381.1099321.1194
1USD0.938450.813901183.12951.349851.558120.903417.1891
1INR0.01128890.009790770.012029410.01623790.01874330.01086740.206775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Pakistani Rupee
1 ILS76.69720 PKR
5 ILS383.48600 PKR
10 ILS766.97200 PKR
20 ILS1533.94400 PKR
50 ILS3834.86000 PKR
100 ILS7669.72000 PKR
250 ILS19174.30000 PKR
500 ILS38348.60000 PKR
1000 ILS76697.20000 PKR
2000 ILS153394.40000 PKR
5000 ILS383486.00000 PKR
10000 ILS766972.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Israeli New Sheqel
1 PKR0.01304 ILS
5 PKR0.06519 ILS
10 PKR0.13038 ILS
20 PKR0.26077 ILS
50 PKR0.65191 ILS
100 PKR1.30383 ILS
250 PKR3.25957 ILS
500 PKR6.51915 ILS
1000 PKR13.03830 ILS
2000 PKR26.07660 ILS
5000 PKR65.19150 ILS
10000 PKR130.38300 ILS