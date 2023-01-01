100 روبية باكستانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل PKR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pkr
١٫٣٨ ils

1.00000 PKR = 0.01379 ILS

Mid-market exchange rate at 03:28
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.170.8083423.6731.36563.751628.4338
1EUR1.0732189.2580.86753.941861.465564.0262230.5152
1INR0.01202360.011203510.009719150.04416260.01641940.04510760.341876
1GBP1.23711.15274102.8914.543871.689384.641135.1755

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Israeli New Sheqel
1 PKR0.01379 ILS
5 PKR0.06897 ILS
10 PKR0.13795 ILS
20 PKR0.27590 ILS
50 PKR0.68975 ILS
100 PKR1.37949 ILS
250 PKR3.44873 ILS
500 PKR6.89745 ILS
1000 PKR13.79490 ILS
2000 PKR27.58980 ILS
5000 PKR68.97450 ILS
10000 PKR137.94900 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Pakistani Rupee
1 ILS72.49080 PKR
5 ILS362.45400 PKR
10 ILS724.90800 PKR
20 ILS1449.81600 PKR
50 ILS3624.54000 PKR
100 ILS7249.08000 PKR
250 ILS18122.70000 PKR
500 ILS36245.40000 PKR
1000 ILS72490.80000 PKR
2000 ILS144981.60000 PKR
5000 ILS362454.00000 PKR
10000 ILS724908.00000 PKR