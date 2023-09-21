فرنك سويسري إلى روبية باكستانية

تحويل CHF إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٣٢٦٬١٤٧ pkr

1.00000 CHF = 326.14700 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:18 UTC
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CHF إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.657040.957418.2217
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.919091.1088121.1034
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557510.899917.1273
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878220.0108520.20654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Pakistani Rupee
1 CHF326.14700 PKR
5 CHF1630.73500 PKR
10 CHF3261.47000 PKR
20 CHF6522.94000 PKR
50 CHF16307.35000 PKR
100 CHF32614.70000 PKR
250 CHF81536.75000 PKR
500 CHF163073.50000 PKR
1000 CHF326147.00000 PKR
2000 CHF652294.00000 PKR
5000 CHF1630735.00000 PKR
10000 CHF3261470.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الفرنك السويسري
1 PKR0.00307 CHF
5 PKR0.01533 CHF
10 PKR0.03066 CHF
20 PKR0.06132 CHF
50 PKR0.15330 CHF
100 PKR0.30661 CHF
250 PKR0.76653 CHF
500 PKR1.53305 CHF
1000 PKR3.06610 CHF
2000 PKR6.13220 CHF
5000 PKR15.33050 CHF
10000 PKR30.66100 CHF