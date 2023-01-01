ألف روبية باكستانية إلى فرنك سويسري

تحويل PKR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pkr
٣٫١٦ chf

1.00000 PKR = 0.00316 CHF

Mid-market exchange rate at 03:02
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.1090.8082113.6731.36513.751628.4341
1EUR1.0732189.19260.86743.941861.465034.0262230.5155
1INR0.01203240.011211710.009724720.0441950.01642540.04514070.34213
1GBP1.23731.15287102.83114.54461.689044.6418535.1815

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / الفرنك السويسري
1 PKR0.00316 CHF
5 PKR0.01580 CHF
10 PKR0.03159 CHF
20 PKR0.06318 CHF
50 PKR0.15795 CHF
100 PKR0.31590 CHF
250 PKR0.78976 CHF
500 PKR1.57952 CHF
1000 PKR3.15904 CHF
2000 PKR6.31808 CHF
5000 PKR15.79520 CHF
10000 PKR31.59040 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Pakistani Rupee
1 CHF316.55200 PKR
5 CHF1582.76000 PKR
10 CHF3165.52000 PKR
20 CHF6331.04000 PKR
50 CHF15827.60000 PKR
100 CHF31655.20000 PKR
250 CHF79138.00000 PKR
500 CHF158276.00000 PKR
1000 CHF316552.00000 PKR
2000 CHF633104.00000 PKR
5000 CHF1582760.00000 PKR
10000 CHF3165520.00000 PKR