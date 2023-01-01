50 روبية باكستانية إلى فرنك سويسري

تحويل PKR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ pkr
٠٫١٦ chf

1.00000 PKR = 0.00316 CHF

Mid-market exchange rate at 03:03
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.1090.8082443.6731.365153.751628.4346
1EUR1.0732189.19260.867353.941861.465084.0262230.516
1INR0.01203240.011211710.009725110.0441950.0164260.04514070.342136
1GBP1.237251.15294102.82714.544421.689034.6416735.1807

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / الفرنك السويسري
1 PKR0.00316 CHF
5 PKR0.01580 CHF
10 PKR0.03159 CHF
20 PKR0.06319 CHF
50 PKR0.15797 CHF
100 PKR0.31594 CHF
250 PKR0.78985 CHF
500 PKR1.57970 CHF
1000 PKR3.15939 CHF
2000 PKR6.31878 CHF
5000 PKR15.79695 CHF
10000 PKR31.59390 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Pakistani Rupee
1 CHF316.51600 PKR
5 CHF1582.58000 PKR
10 CHF3165.16000 PKR
20 CHF6330.32000 PKR
50 CHF15825.80000 PKR
100 CHF31651.60000 PKR
250 CHF79129.00000 PKR
500 CHF158258.00000 PKR
1000 CHF316516.00000 PKR
2000 CHF633032.00000 PKR
5000 CHF1582580.00000 PKR
10000 CHF3165160.00000 PKR