الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية باكستانية

تحويل CZK إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
127837 pkr

1.00000 CZK = 12.78370 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:8 UTC
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CZK إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065888.61331.43831.663750.9671518.2293
1GBP1.154211.23015102.2781.660091.920311.1162921.0404
1USD0.93830.812909183.14251.34951.561040.907617.1039
1INR0.0112850.00977730.012027510.01623120.01877540.01091620.205718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Pakistani Rupee
1 CZK12.78370 PKR
5 CZK63.91850 PKR
10 CZK127.83700 PKR
20 CZK255.67400 PKR
50 CZK639.18500 PKR
100 CZK1278.37000 PKR
250 CZK3195.92500 PKR
500 CZK6391.85000 PKR
1000 CZK12783.70000 PKR
2000 CZK25567.40000 PKR
5000 CZK63918.50000 PKR
10000 CZK127837.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PKR0.07822 CZK
5 PKR0.39112 CZK
10 PKR0.78225 CZK
20 PKR1.56449 CZK
50 PKR3.91123 CZK
100 PKR7.82246 CZK
250 PKR19.55615 CZK
500 PKR39.11230 CZK
1000 PKR78.22460 CZK
2000 PKR156.44920 CZK
5000 PKR391.12300 CZK
10000 PKR782.24600 CZK