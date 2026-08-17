الجمهورية التشيكية كوروناس إلى روبية باكستانية

حوّل CZK إلى PKR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 13.28 PKR
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى PKR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى PKR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى PKR اليوم

CZKPKR
1 CZK13.28 PKR
5 CZK66.42 PKR
10 CZK132.83 PKR
20 CZK265.66 PKR
50 CZK664.16 PKR
100 CZK1,328.32 PKR
250 CZK3,320.80 PKR
500 CZK6,641.60 PKR
1000 CZK13,283.20 PKR
2000 CZK26,566.40 PKR
5000 CZK66,416 PKR
10000 CZK132,832 PKR
PKRCZK
1 PKR0.08 CZK
5 PKR0.38 CZK
10 PKR0.75 CZK
20 PKR1.51 CZK
50 PKR3.76 CZK
100 PKR7.53 CZK
250 PKR18.82 CZK
500 PKR37.64 CZK
1000 PKR75.28 CZK
2000 PKR150.57 CZK
5000 PKR376.41 CZK
10000 PKR752.83 CZK

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