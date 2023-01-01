250 روبية باكستانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل PKR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ pkr
٢٠٫٠٠ czk

1.00000 PKR = 0.08000 CZK

Mid-market exchange rate at 03:10
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.073289.19581.465081.647650.9633518.7327
1GBP1.15311.23745102.8471.68931.899821.1107521.5997
1USD0.93180.808113183.1121.365151.535270.8976517.455
1INR0.01121130.009723190.01203210.01642540.01847230.01080050.210018

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PKR0.08000 CZK
5 PKR0.39998 CZK
10 PKR0.79996 CZK
20 PKR1.59992 CZK
50 PKR3.99979 CZK
100 PKR7.99959 CZK
250 PKR19.99897 CZK
500 PKR39.99795 CZK
1000 PKR79.99590 CZK
2000 PKR159.99180 CZK
5000 PKR399.97950 CZK
10000 PKR799.95900 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Pakistani Rupee
1 CZK12.50060 PKR
5 CZK62.50300 PKR
10 CZK125.00600 PKR
20 CZK250.01200 PKR
50 CZK625.03000 PKR
100 CZK1250.06000 PKR
250 CZK3125.15000 PKR
500 CZK6250.30000 PKR
1000 CZK12500.60000 PKR
2000 CZK25001.20000 PKR
5000 CZK62503.00000 PKR
10000 CZK125006.00000 PKR