5 روبية باكستانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل PKR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

٥ pkr
٠٫٤٠ czk

1.00000 PKR = 0.07998 CZK

Mid-market exchange rate at 03:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0733589.20831.465181.647630.963418.7347
1GBP1.15311.23755102.8551.689321.899691.110821.6007
1USD0.931650.808048183.1121.365051.535040.8975517.4544
1INR0.01120970.00972240.01203210.01642420.01846950.01079930.210011

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PKR0.07998 CZK
5 PKR0.39992 CZK
10 PKR0.79985 CZK
20 PKR1.59969 CZK
50 PKR3.99924 CZK
100 PKR7.99847 CZK
250 PKR19.99618 CZK
500 PKR39.99235 CZK
1000 PKR79.98470 CZK
2000 PKR159.96940 CZK
5000 PKR399.92350 CZK
10000 PKR799.84700 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Pakistani Rupee
1 CZK12.50240 PKR
5 CZK62.51200 PKR
10 CZK125.02400 PKR
20 CZK250.04800 PKR
50 CZK625.12000 PKR
100 CZK1250.24000 PKR
250 CZK3125.60000 PKR
500 CZK6251.20000 PKR
1000 CZK12502.40000 PKR
2000 CZK25004.80000 PKR
5000 CZK62512.00000 PKR
10000 CZK125024.00000 PKR