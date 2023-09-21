دولار هونغ كونغ إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل HKD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٢٬٩٣٦٫٣٢ czk

1.00000 HKD = 2.93632 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:22 UTC
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HKD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.064488.4971.436731.661830.963918.3148
1GBP1.1529411.2272102.0331.656471.9161.1113221.1161
1USD0.93950.814863183.14261.34981.561280.905617.2067
1INR0.01129980.009800790.012027510.01623480.01877830.01089210.206954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الجمهورية التشيكية كورونا
100 HKD293.63200 CZK
200 HKD587.26400 CZK
300 HKD880.89600 CZK
500 HKD1468.16000 CZK
1000 HKD2936.32000 CZK
2000 HKD5872.64000 CZK
2500 HKD7340.80000 CZK
3000 HKD8808.96000 CZK
4000 HKD11745.28000 CZK
5000 HKD14681.60000 CZK
10000 HKD29363.20000 CZK
20000 HKD58726.40000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار هونغ كونغ
1 CZK0.34056 HKD
5 CZK1.70281 HKD
10 CZK3.40562 HKD
20 CZK6.81124 HKD
50 CZK17.02810 HKD
100 CZK34.05620 HKD
250 CZK85.14050 HKD
500 CZK170.28100 HKD
1000 CZK340.56200 HKD
2000 CZK681.12400 HKD
5000 CZK1702.81000 HKD
10000 CZK3405.62000 HKD