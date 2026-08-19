دولار هونغ كونغ إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

حوّل HKD إلى CZK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
$1 HKD = 2.659 CZK
إرسال الأموال

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HKD إلى CZK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HKD إلى CZK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HKD إلى CZK اليوم

HKDCZK
100 HKD265.94 CZK
200 HKD531.87 CZK
300 HKD797.81 CZK
500 HKD1,329.68 CZK
1000 HKD2,659.36 CZK
2000 HKD5,318.72 CZK
2500 HKD6,648.40 CZK
3000 HKD7,978.08 CZK
4000 HKD10,637.44 CZK
5000 HKD13,296.80 CZK
10000 HKD26,593.60 CZK
20000 HKD53,187.20 CZK
CZKHKD
1 CZK0.38 HKD
5 CZK1.88 HKD
10 CZK3.76 HKD
20 CZK7.52 HKD
50 CZK18.80 HKD
100 CZK37.60 HKD
250 CZK94.01 HKD
500 CZK188.02 HKD
1000 CZK376.03 HKD
2000 CZK752.06 HKD
5000 CZK1,880.15 HKD
10000 CZK3,760.30 HKD

الأسئلة الشائعة