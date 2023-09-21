يوان صيني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل CNY إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٣٬١٣٤٫٧٩ czk

1.00000 CNY = 3.13479 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:58 UTC
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CNY إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065688.57711.437491.661620.964718.2058
1GBP1.155211.23095102.3221.660551.919461.1144221.0308
1USD0.938450.812381183.12421.3491.559330.905317.085
1INR0.01128960.009773090.012030210.01622870.01875910.01089090.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CNY3.13479 CZK
5 CNY15.67395 CZK
10 CNY31.34790 CZK
20 CNY62.69580 CZK
50 CNY156.73950 CZK
100 CNY313.47900 CZK
250 CNY783.69750 CZK
500 CNY1567.39500 CZK
1000 CNY3134.79000 CZK
2000 CNY6269.58000 CZK
5000 CNY15673.95000 CZK
10000 CNY31347.90000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Chinese Yuan RMB
1 CZK0.31900 CNY
5 CZK1.59501 CNY
10 CZK3.19001 CNY
20 CZK6.38002 CNY
50 CZK15.95005 CNY
100 CZK31.90010 CNY
250 CZK79.75025 CNY
500 CZK159.50050 CNY
1000 CZK319.00100 CNY
2000 CZK638.00200 CNY
5000 CZK1595.00500 CNY
10000 CZK3190.01000 CNY