كرونة نروجية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل NOK إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
2127.75 czk

1.00000 NOK = 2.12775 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:9 UTC
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NOK إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.59681.436331.662970.9642518.3565
1GBP1.15311.22885102.1511.656061.917381.1117821.1647
1USD0.938250.813769183.1271.347651.560310.9047517.2232
1INR0.01128710.009789470.012029810.01621190.01877010.01088390.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NOK2.12775 CZK
5 NOK10.63875 CZK
10 NOK21.27750 CZK
20 NOK42.55500 CZK
50 NOK106.38750 CZK
100 NOK212.77500 CZK
250 NOK531.93750 CZK
500 NOK1063.87500 CZK
1000 NOK2127.75000 CZK
2000 NOK4255.50000 CZK
5000 NOK10638.75000 CZK
10000 NOK21277.50000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / كروني نرويجي
1 CZK0.46998 NOK
5 CZK2.34990 NOK
10 CZK4.69980 NOK
20 CZK9.39960 NOK
50 CZK23.49900 NOK
100 CZK46.99800 NOK
250 CZK117.49500 NOK
500 CZK234.99000 NOK
1000 CZK469.98000 NOK
2000 CZK939.96000 NOK
5000 CZK2349.90000 NOK
10000 CZK4699.80000 NOK