1 كرونة نروجية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل NOK إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1 nok
2.13 czk

kr1.000 NOK = Kč2.130 CZK

Mid-market exchange rate at 03:32
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NOK إلى CZK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.9320.76310.231,338.753.8516.707
1 EUR1.113193.3780.84911.3811,489.434.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9510.0460.08
1 GBP1.311.178109.98113.4041,754.235.0468.788

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NOK٢٫١٣٠٠٠ CZK
5 NOK١٠٫٦٥٠٠٠ CZK
10 NOK٢١٫٣٠٠٠٠ CZK
20 NOK٤٢٫٦٠٠٠٠ CZK
50 NOK١٠٦٫٥٠٠٠٠ CZK
100 NOK٢١٣٫٠٠٠٠٠ CZK
250 NOK٥٣٢٫٥٠٠٠٠ CZK
500 NOK١٬٠٦٥٫٠٠٠٠٠ CZK
1000 NOK٢٬١٣٠٫٠٠٠٠٠ CZK
2000 NOK٤٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ CZK
5000 NOK١٠٬٦٥٠٫٠٠٠٠٠ CZK
10000 NOK٢١٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / كروني نرويجي
1 CZK٠٫٤٦٩٤٩ NOK
5 CZK٢٫٣٤٧٤٣ NOK
10 CZK٤٫٦٩٤٨٥ NOK
20 CZK٩٫٣٨٩٧٠ NOK
50 CZK٢٣٫٤٧٤٢٥ NOK
100 CZK٤٦٫٩٤٨٥٠ NOK
250 CZK١١٧٫٣٧١٢٥ NOK
500 CZK٢٣٤٫٧٤٢٥٠ NOK
1000 CZK٤٦٩٫٤٨٥٠٠ NOK
2000 CZK٩٣٨٫٩٧٠٠٠ NOK
5000 CZK٢٬٣٤٧٫٤٢٥٠٠ NOK
10000 CZK٤٬٦٩٤٫٨٥٠٠٠ NOK