دولار أمريكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل USD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٢٢٬٩٤٦ czk

1.00000 USD = 22.94600 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:16 UTC
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USD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0633588.17831.433871.656050.957518.2085
1GBP1.1578111.23115102.0931.660141.917381.108621.0818
1USD0.940450.812249182.9251.348451.557390.9004517.1237
1INR0.01134070.009794980.012059110.01626110.01878070.01085860.206496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 USD22.94600 CZK
5 USD114.73000 CZK
10 USD229.46000 CZK
20 USD458.92000 CZK
50 USD1147.30000 CZK
100 USD2294.60000 CZK
250 USD5736.50000 CZK
500 USD11473.00000 CZK
1000 USD22946.00000 CZK
2000 USD45892.00000 CZK
5000 USD114730.00000 CZK
10000 USD229460.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار أمريكي
1 CZK0.04358 USD
5 CZK0.21790 USD
10 CZK0.43580 USD
20 CZK0.87161 USD
50 CZK2.17903 USD
100 CZK4.35805 USD
250 CZK10.89513 USD
500 CZK21.79025 USD
1000 CZK43.58050 USD
2000 CZK87.16100 USD
5000 CZK217.90250 USD
10000 CZK435.80500 USD