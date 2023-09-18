فرنك سويسري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل CHF إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٢٥٬٤٨٥٫٥٠ czk

1.00000 CHF = 25.48550 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:10 UTC
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CHF إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0640588.23631.434661.656880.9573518.2235
1GBP1.1581411.23235102.1931.661581.918951.1087521.1058
1USD0.93980.811458182.9251.34831.557150.899717.1265
1INR0.01133320.009785440.012059110.01625930.01877780.01084960.20653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CHF25.48550 CZK
5 CHF127.42750 CZK
10 CHF254.85500 CZK
20 CHF509.71000 CZK
50 CHF1274.27500 CZK
100 CHF2548.55000 CZK
250 CHF6371.37500 CZK
500 CHF12742.75000 CZK
1000 CHF25485.50000 CZK
2000 CHF50971.00000 CZK
5000 CHF127427.50000 CZK
10000 CHF254855.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الفرنك السويسري
1 CZK0.03924 CHF
5 CZK0.19619 CHF
10 CZK0.39238 CHF
20 CZK0.78476 CHF
50 CZK1.96190 CHF
100 CZK3.92381 CHF
250 CZK9.80952 CHF
500 CZK19.61905 CHF
1000 CZK39.23810 CHF
2000 CZK78.47620 CHF
5000 CZK196.19050 CHF
10000 CZK392.38100 CHF