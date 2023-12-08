ألف فرنك سويسري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل CHF إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٢٥٬٨٠٨٫٢٠ czk

1.00000 CHF = 25.80820 CZK

Mid-market exchange rate at 09:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85771.077789.85591.46331.631150.9431518.7892
1 GBP1.1659111.2565104.7641.706081.901771.0996321.9064
1 USD0.92790.795862183.37751.35781.513550.8751517.4345
1 INR0.01112890.009545280.011993610.0162850.01815290.01049620.209103

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CHF25.80820 CZK
5 CHF129.04100 CZK
10 CHF258.08200 CZK
20 CHF516.16400 CZK
50 CHF1290.41000 CZK
100 CHF2580.82000 CZK
250 CHF6452.05000 CZK
500 CHF12904.10000 CZK
1000 CHF25808.20000 CZK
2000 CHF51616.40000 CZK
5000 CHF129041.00000 CZK
10000 CHF258082.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الفرنك السويسري
1 CZK0.03875 CHF
5 CZK0.19374 CHF
10 CZK0.38747 CHF
20 CZK0.77495 CHF
50 CZK1.93737 CHF
100 CZK3.87474 CHF
250 CZK9.68685 CHF
500 CZK19.37370 CHF
1000 CZK38.74740 CHF
2000 CZK77.49480 CHF
5000 CZK193.73700 CHF
10000 CZK387.47400 CHF