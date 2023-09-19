دولار كندي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل CAD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
17003.60 czk

1.00000 CAD = 17.00360 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:3 UTC
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CAD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434871.65380.957918.2006
1GBP1.1576811.23265102.2181.661061.91451.1089421.0697
1USD0.939150.81126182.9251.347551.553160.899617.093
1INR0.01132520.009783060.012059110.01625020.01872970.01084840.206126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CAD17.00360 CZK
5 CAD85.01800 CZK
10 CAD170.03600 CZK
20 CAD340.07200 CZK
50 CAD850.18000 CZK
100 CAD1700.36000 CZK
250 CAD4250.90000 CZK
500 CAD8501.80000 CZK
1000 CAD17003.60000 CZK
2000 CAD34007.20000 CZK
5000 CAD85018.00000 CZK
10000 CAD170036.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار كندي
1 CZK0.05881 CAD
5 CZK0.29406 CAD
10 CZK0.58811 CAD
20 CZK1.17622 CAD
50 CZK2.94055 CAD
100 CZK5.88110 CAD
250 CZK14.70275 CAD
500 CZK29.40550 CAD
1000 CZK58.81100 CAD
2000 CZK117.62200 CAD
5000 CZK294.05500 CAD
10000 CZK588.11000 CAD