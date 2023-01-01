ألف روبية باكستانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل PKR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 pkr
79.99 czk

1.00000 PKR = 0.07999 CZK

Mid-market exchange rate at 03:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.073289.19691.465131.648160.963518.7314
1GBP1.1528711.23735102.841.689231.900251.1107921.5965
1USD0.93190.808179183.1131.36521.535740.897817.4538
1INR0.01121120.009723860.012031810.01642580.01847780.01080220.210001

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PKR0.07999 CZK
5 PKR0.39995 CZK
10 PKR0.79989 CZK
20 PKR1.59979 CZK
50 PKR3.99947 CZK
100 PKR7.99894 CZK
250 PKR19.99735 CZK
500 PKR39.99470 CZK
1000 PKR79.98940 CZK
2000 PKR159.97880 CZK
5000 PKR399.94700 CZK
10000 PKR799.89400 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Pakistani Rupee
1 CZK12.50170 PKR
5 CZK62.50850 PKR
10 CZK125.01700 PKR
20 CZK250.03400 PKR
50 CZK625.08500 PKR
100 CZK1250.17000 PKR
250 CZK3125.42500 PKR
500 CZK6250.85000 PKR
1000 CZK12501.70000 PKR
2000 CZK25003.40000 PKR
5000 CZK62508.50000 PKR
10000 CZK125017.00000 PKR