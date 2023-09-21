دولار أسترالي إلى روبية باكستانية

تحويل AUD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٨٨٬٥١٥ pkr

1.00000 AUD = 188.51500 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:2 UTC
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AUD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0638588.21981.434021.656310.9572518.2177
1GBP1.1583511.2323102.1881.661081.918571.1088321.1023
1USD0.939950.811491182.9251.347951.55690.899817.1243
1INR0.01133530.009785840.012059110.0162550.01877490.01085080.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Pakistani Rupee
1 AUD188.51500 PKR
5 AUD942.57500 PKR
10 AUD1885.15000 PKR
20 AUD3770.30000 PKR
50 AUD9425.75000 PKR
100 AUD18851.50000 PKR
250 AUD47128.75000 PKR
500 AUD94257.50000 PKR
1000 AUD188515.00000 PKR
2000 AUD377030.00000 PKR
5000 AUD942575.00000 PKR
10000 AUD1885150.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار أسترالي
1 PKR0.00530 AUD
5 PKR0.02652 AUD
10 PKR0.05305 AUD
20 PKR0.10609 AUD
50 PKR0.26523 AUD
100 PKR0.53046 AUD
250 PKR1.32616 AUD
500 PKR2.65231 AUD
1000 PKR5.30462 AUD
2000 PKR10.60924 AUD
5000 PKR26.52310 AUD
10000 PKR53.04620 AUD