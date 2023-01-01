20 روبية باكستانية إلى روبية إندونيسية

تحويل PKR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pkr
١٬٠٩٥٫٠٠ idr

1.00000 PKR = 54.75020 IDR

Mid-market exchange rate at 03:33
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.073289.25271.465561.648160.963418.7259
1GBP1.1527411.23715102.8881.689451.899951.1105521.5867
1USD0.93180.808309183.1651.36561.535740.897717.4487
1INR0.01120410.009719350.012024310.01642040.01846620.01079420.209808

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الروبية الإندونيسية
1 PKR54.75020 IDR
5 PKR273.75100 IDR
10 PKR547.50200 IDR
20 PKR1095.00400 IDR
50 PKR2737.51000 IDR
100 PKR5475.02000 IDR
250 PKR13687.55000 IDR
500 PKR27375.10000 IDR
1000 PKR54750.20000 IDR
2000 PKR109500.40000 IDR
5000 PKR273751.00000 IDR
10000 PKR547502.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Pakistani Rupee
1 IDR0.01826 PKR
5 IDR0.09132 PKR
10 IDR0.18265 PKR
20 IDR0.36530 PKR
50 IDR0.91324 PKR
100 IDR1.82648 PKR
250 IDR4.56620 PKR
500 IDR9.13240 PKR
1000 IDR18.26480 PKR
2000 IDR36.52960 PKR
5000 IDR91.32400 PKR
10000 IDR182.64800 PKR