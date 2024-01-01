2.000 Pakistan rupisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile PKR → EGP çevirin

1,000₨ PKR = 0,1778E£ EGP

09:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PKR → EGP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

EGP
1 PKR → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17850,1785
Düşük0,17490,1735
Ortalama0,17630,1749
Değişim1.62%1.35%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PKR → EGP istatistikleri

PKR → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1785, en düşük 0,1749 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1763 oldu. PKR → EGP kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

PKR → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1785, en düşük 0,1735 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1749 oldu. PKR → EGP kurundaki değişiklik 1.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,4010,7923,6731,4093,75434,532
1 EUR1,056189,1570,8373,881,4883,96536,478
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,52714,6361,7784,73843,584

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Mısır Lirası
1 PKR0,17783 EGP
5 PKR0,88914 EGP
10 PKR1,77828 EGP
20 PKR3,55656 EGP
50 PKR8,89140 EGP
100 PKR17,78280 EGP
250 PKR44,45700 EGP
500 PKR88,91400 EGP
1000 PKR177,82800 EGP
2000 PKR355,65600 EGP
5000 PKR889,14000 EGP
10000 PKR1.778,28000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Pakistan Rupisi
1 EGP5,62342 PKR
5 EGP28,11710 PKR
10 EGP56,23420 PKR
20 EGP112,46840 PKR
50 EGP281,17100 PKR
100 EGP562,34200 PKR
250 EGP1.405,85500 PKR
500 EGP2.811,71000 PKR
1000 EGP5.623,42000 PKR
2000 EGP11.246,84000 PKR
5000 EGP28.117,10000 PKR
10000 EGP56.234,20000 PKR