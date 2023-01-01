فورنت مجري إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل HUF إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٢٢٫٢٨ fkp

1.00000 HUF = 0.00223 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:26 UTC
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HUF إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.62031.43911.661470.9638518.2975
1GBP1.152611.2287102.1461.658751.915061.1109421.0901
1USD0.93810.813868183.13351.351.55860.9041517.1646
1INR0.01128410.00978990.012028810.01623890.01874820.01087590.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه جزر فوكلاند
2000 HUF4.45658 FKP
5000 HUF11.14145 FKP
10000 HUF22.28290 FKP
15000 HUF33.42435 FKP
20000 HUF44.56580 FKP
30000 HUF66.84870 FKP
40000 HUF89.13160 FKP
50000 HUF111.41450 FKP
60000 HUF133.69740 FKP
100000 HUF222.82900 FKP
150000 HUF334.24350 FKP
200000 HUF445.65800 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Hungarian Forint
1 FKP448.77400 HUF
5 FKP2243.87000 HUF
10 FKP4487.74000 HUF
20 FKP8975.48000 HUF
50 FKP22438.70000 HUF
100 FKP44877.40000 HUF
250 FKP112193.50000 HUF
500 FKP224387.00000 HUF
1000 FKP448774.00000 HUF
2000 FKP897548.00000 HUF
5000 FKP2243870.00000 HUF
10000 FKP4487740.00000 HUF