يوان صيني إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل CNY إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
111.07 fkp

1.00000 CNY = 0.11107 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:59 UTC
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CNY إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065488.56051.437331.661570.964618.2018
1GBP1.155411.2312102.3431.661011.920151.114521.0344
1USD0.93860.812216183.12421.34911.559580.9053517.0845
1INR0.01129170.009771110.012030210.01622990.0187620.01089150.20553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جزر فوكلاند
1 CNY0.11107 FKP
5 CNY0.55535 FKP
10 CNY1.11070 FKP
20 CNY2.22140 FKP
50 CNY5.55350 FKP
100 CNY11.10700 FKP
250 CNY27.76750 FKP
500 CNY55.53500 FKP
1000 CNY111.07000 FKP
2000 CNY222.14000 FKP
5000 CNY555.35000 FKP
10000 CNY1110.70000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Chinese Yuan RMB
1 FKP9.00333 CNY
5 FKP45.01665 CNY
10 FKP90.03330 CNY
20 FKP180.06660 CNY
50 FKP450.16650 CNY
100 FKP900.33300 CNY
250 FKP2250.83250 CNY
500 FKP4501.66500 CNY
1000 FKP9003.33000 CNY
2000 FKP18006.66000 CNY
5000 FKP45016.65000 CNY
10000 FKP90033.30000 CNY