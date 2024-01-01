1 يوان صيني إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل CNY إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
0.11 fkp

¥1.000 CNY = £0.1091 FKP

Mid-market exchange rate at 08:39
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CNY إلى FKP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7831.51683.9631.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7690.17
1 CAD0.7285.6810.6670.5711.10461.1640.965
1 EUR1.0928.5131.49910.8561.65691.6791.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جزر فوكلاند
1 CNY٠٫١٠٩٠٩ FKP
5 CNY٠٫٥٤٥٤٤ FKP
10 CNY١٫٠٩٠٨٨ FKP
20 CNY٢٫١٨١٧٦ FKP
50 CNY٥٫٤٥٤٤٠ FKP
100 CNY١٠٫٩٠٨٨٠ FKP
250 CNY٢٧٫٢٧٢٠٠ FKP
500 CNY٥٤٫٥٤٤٠٠ FKP
1000 CNY١٠٩٫٠٨٨٠٠ FKP
2000 CNY٢١٨٫١٧٦٠٠ FKP
5000 CNY٥٤٥٫٤٤٠٠٠ FKP
10000 CNY١٬٠٩٠٫٨٨٠٠٠ FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Chinese Yuan RMB
1 FKP٩٫١٦٦٩٤ CNY
5 FKP٤٥٫٨٣٤٧٠ CNY
10 FKP٩١٫٦٦٩٤٠ CNY
20 FKP١٨٣٫٣٣٨٨٠ CNY
50 FKP٤٥٨٫٣٤٧٠٠ CNY
100 FKP٩١٦٫٦٩٤٠٠ CNY
250 FKP٢٬٢٩١٫٧٣٥٠٠ CNY
500 FKP٤٬٥٨٣٫٤٧٠٠٠ CNY
1000 FKP٩٬١٦٦٫٩٤٠٠٠ CNY
2000 FKP١٨٬٣٣٣٫٨٨٠٠٠ CNY
5000 FKP٤٥٬٨٣٤٫٧٠٠٠٠ CNY
10000 FKP٩١٬٦٦٩٫٤٠٠٠٠ CNY