دولار أسترالي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل AUD إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٢٠٫٩٢ fkp

1.00000 AUD = 0.52092 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:57 UTC
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AUD إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.0651588.32761.43551.654990.9579518.2081
1GBP1.1574711.2328102.231.661441.915481.108821.074
1USD0.938850.811162182.9251.34771.553760.899417.0944
1INR0.01132150.009781870.012059110.0162520.01873690.01084590.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه جزر فوكلاند
1 AUD0.52092 FKP
5 AUD2.60461 FKP
10 AUD5.20923 FKP
20 AUD10.41846 FKP
50 AUD26.04615 FKP
100 AUD52.09230 FKP
250 AUD130.23075 FKP
500 AUD260.46150 FKP
1000 AUD520.92300 FKP
2000 AUD1041.84600 FKP
5000 AUD2604.61500 FKP
10000 AUD5209.23000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار أسترالي
1 FKP1.91967 AUD
5 FKP9.59835 AUD
10 FKP19.19670 AUD
20 FKP38.39340 AUD
50 FKP95.98350 AUD
100 FKP191.96700 AUD
250 FKP479.91750 AUD
500 FKP959.83500 AUD
1000 FKP1919.67000 AUD
2000 FKP3839.34000 AUD
5000 FKP9598.35000 AUD
10000 FKP19196.70000 AUD