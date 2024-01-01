تحويل AUD إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار أسترالي إلى جنيه جزر فوكلاند

1 aud
0.52 fkp

A$1.000 AUD = £0.5246 FKP

Mid-market exchange rate at 13:04
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.470.9311.633159.4151.3681.353
1 GBP1.2671105.7521.182.069201.9711.7331.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84889.63411.754171.1851.4691.453

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه جزر فوكلاند
1 AUD٠٫٥٢٤٦٥ FKP
5 AUD٢٫٦٢٣٢٣ FKP
10 AUD٥٫٢٤٦٤٦ FKP
20 AUD١٠٫٤٩٢٩٢ FKP
50 AUD٢٦٫٢٣٢٣٠ FKP
100 AUD٥٢٫٤٦٤٦٠ FKP
250 AUD١٣١٫١٦١٥٠ FKP
500 AUD٢٦٢٫٣٢٣٠٠ FKP
1000 AUD٥٢٤٫٦٤٦٠٠ FKP
2000 AUD١٬٠٤٩٫٢٩٢٠٠ FKP
5000 AUD٢٬٦٢٣٫٢٣٠٠٠ FKP
10000 AUD٥٬٢٤٦٫٤٦٠٠٠ FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار أسترالي
1 FKP١٫٩٠٦٠٥ AUD
5 FKP٩٫٥٣٠٢٥ AUD
10 FKP١٩٫٠٦٠٥٠ AUD
20 FKP٣٨٫١٢١٠٠ AUD
50 FKP٩٥٫٣٠٢٥٠ AUD
100 FKP١٩٠٫٦٠٥٠٠ AUD
250 FKP٤٧٦٫٥١٢٥٠ AUD
500 FKP٩٥٣٫٠٢٥٠٠ AUD
1000 FKP١٬٩٠٦٫٠٥٠٠٠ AUD
2000 FKP٣٬٨١٢٫١٠٠٠٠ AUD
5000 FKP٩٬٥٣٠٫٢٥٠٠٠ AUD
10000 FKP١٩٬٠٦٠٫٥٠٠٠٠ AUD