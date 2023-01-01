دولار هونغ كونغ إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل HKD إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٠٣٫٧٠ fkp

1.00000 HKD = 0.10370 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:23 UTC
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HKD إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064588.50571.436971.661980.963918.327
1GBP1.1528711.2272102.0331.65661.9161.1112521.1281
1USD0.93940.814863183.1431.34991.561280.905517.2165
1INR0.01129870.009800740.012027510.01623590.01877830.01089090.207071

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / جنيه جزر فوكلاند
100 HKD10.37000 FKP
200 HKD20.74000 FKP
300 HKD31.11000 FKP
500 HKD51.85000 FKP
1000 HKD103.70000 FKP
2000 HKD207.40000 FKP
2500 HKD259.25000 FKP
3000 HKD311.10000 FKP
4000 HKD414.80000 FKP
5000 HKD518.50000 FKP
10000 HKD1037.00000 FKP
20000 HKD2074.00000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار هونغ كونغ
1 FKP9.64323 HKD
5 FKP48.21615 HKD
10 FKP96.43230 HKD
20 FKP192.86460 HKD
50 FKP482.16150 HKD
100 FKP964.32300 HKD
250 FKP2410.80750 HKD
500 FKP4821.61500 HKD
1000 FKP9643.23000 HKD
2000 FKP19286.46000 HKD
5000 FKP48216.15000 HKD
10000 FKP96432.30000 HKD