فرنك سويسري إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل CHF إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٨٩٩٫٦٢ fkp

1.00000 CHF = 0.89962 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:11 UTC
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CHF إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.43471.65680.957418.2211
1GBP1.1582111.2323102.1881.661631.918871.1088721.1033
1USD0.939850.811491182.9251.34841.557150.899717.1251
1INR0.01133370.009785840.012059110.01626050.01877780.01084960.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه جزر فوكلاند
1 CHF0.89962 FKP
5 CHF4.49810 FKP
10 CHF8.99621 FKP
20 CHF17.99242 FKP
50 CHF44.98105 FKP
100 CHF89.96210 FKP
250 CHF224.90525 FKP
500 CHF449.81050 FKP
1000 CHF899.62100 FKP
2000 CHF1799.24200 FKP
5000 CHF4498.10500 FKP
10000 CHF8996.21000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / الفرنك السويسري
1 FKP1.11158 CHF
5 FKP5.55790 CHF
10 FKP11.11580 CHF
20 FKP22.23160 CHF
50 FKP55.57900 CHF
100 FKP111.15800 CHF
250 FKP277.89500 CHF
500 FKP555.79000 CHF
1000 FKP1111.58000 CHF
2000 FKP2223.16000 CHF
5000 FKP5557.90000 CHF
10000 FKP11115.80000 CHF