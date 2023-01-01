ليف بلغاري إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل BGN إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٤٤٠٫٢٠ fkp

1.00000 BGN = 0.44020 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:59 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BGN إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 FKP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.38021.434931.66060.9572518.2177
1GBP1.1580811.2319102.3551.661831.923191.1085721.0984
1USD0.94010.811754183.08751.3491.561160.8999517.1267
1INR0.01131480.009769870.012035510.01623590.01878930.01083140.206128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليف بلغاري

BGN إلى USD

BGN إلى EUR

BGN إلى NZD

BGN إلى CAD

BGN إلى AUD

BGN إلى SGD

BGN إلى GBP

BGN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لياف بلغاري / جنيه جزر فوكلاند
1 BGN0.44020 FKP
5 BGN2.20098 FKP
10 BGN4.40196 FKP
20 BGN8.80392 FKP
50 BGN22.00980 FKP
100 BGN44.01960 FKP
250 BGN110.04900 FKP
500 BGN220.09800 FKP
1000 BGN440.19600 FKP
2000 BGN880.39200 FKP
5000 BGN2200.98000 FKP
10000 BGN4401.96000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / لياف بلغاري
1 FKP2.27171 BGN
5 FKP11.35855 BGN
10 FKP22.71710 BGN
20 FKP45.43420 BGN
50 FKP113.58550 BGN
100 FKP227.17100 BGN
250 FKP567.92750 BGN
500 FKP1135.85500 BGN
1000 FKP2271.71000 BGN
2000 FKP4543.42000 BGN
5000 FKP11358.55000 BGN
10000 FKP22717.10000 BGN