دولار نيوزيلندي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل NZD إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
480.41 fkp

1.00000 NZD = 0.48041 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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NZD إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065688.31641.436481.663310.964418.364
1GBP1.1528711.22855101.8221.656151.917661.1118321.1722
1USD0.938450.813968182.87951.348051.560910.90517.2335
1INR0.01132290.00982110.012065710.01626520.01883350.01091950.207934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه جزر فوكلاند
1 NZD0.48041 FKP
5 NZD2.40207 FKP
10 NZD4.80414 FKP
20 NZD9.60828 FKP
50 NZD24.02070 FKP
100 NZD48.04140 FKP
250 NZD120.10350 FKP
500 NZD240.20700 FKP
1000 NZD480.41400 FKP
2000 NZD960.82800 FKP
5000 NZD2402.07000 FKP
10000 NZD4804.14000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار نيوزيلندي
1 FKP2.08154 NZD
5 FKP10.40770 NZD
10 FKP20.81540 NZD
20 FKP41.63080 NZD
50 FKP104.07700 NZD
100 FKP208.15400 NZD
250 FKP520.38500 NZD
500 FKP1040.77000 NZD
1000 FKP2081.54000 NZD
2000 FKP4163.08000 NZD
5000 FKP10407.70000 NZD
10000 FKP20815.40000 NZD