دولار أمريكي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل USD إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٨٠٩٫٣٩ fkp

1.00000 USD = 0.80939 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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USD إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 FKP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0633588.17831.433771.655790.9575518.2109
1GBP1.1577411.2311102.0891.659951.9171.108621.0838
1USD0.940450.812282182.9251.348351.557150.900517.126
1INR0.01134070.009795380.012059110.01625990.01877780.01085920.206524

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه جزر فوكلاند
1 USD0.80939 FKP
5 USD4.04695 FKP
10 USD8.09389 FKP
20 USD16.18778 FKP
50 USD40.46945 FKP
100 USD80.93890 FKP
250 USD202.34725 FKP
500 USD404.69450 FKP
1000 USD809.38900 FKP
2000 USD1618.77800 FKP
5000 USD4046.94500 FKP
10000 USD8093.89000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار أمريكي
1 FKP1.23550 USD
5 FKP6.17750 USD
10 FKP12.35500 USD
20 FKP24.71000 USD
50 FKP61.77500 USD
100 FKP123.55000 USD
250 FKP308.87500 USD
500 FKP617.75000 USD
1000 FKP1235.50000 USD
2000 FKP2471.00000 USD
5000 FKP6177.50000 USD
10000 FKP12355.00000 USD