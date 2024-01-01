تحويل USD إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أمريكي إلى جنيه جزر فوكلاند

5 usd
3.96 fkp

$1.000 USD = £0.7912 FKP

Mid-market exchange rate at 01:00
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63211.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.70.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7361.01116.6310.6830.5785.30113.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن دولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه جزر فوكلاند
1 USD٠٫٧٩١١٧ FKP
5 USD٣٫٩٥٥٨٥ FKP
10 USD٧٫٩١١٧١ FKP
20 USD١٥٫٨٢٣٤٢ FKP
50 USD٣٩٫٥٥٨٥٥ FKP
100 USD٧٩٫١١٧١٠ FKP
250 USD١٩٧٫٧٩٢٧٥ FKP
500 USD٣٩٥٫٥٨٥٥٠ FKP
1000 USD٧٩١٫١٧١٠٠ FKP
2000 USD١٬٥٨٢٫٣٤٢٠٠ FKP
5000 USD٣٬٩٥٥٫٨٥٥٠٠ FKP
10000 USD٧٬٩١١٫٧١٠٠٠ FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار أمريكي
1 FKP١٫٢٦٣٩٥ USD
5 FKP٦٫٣١٩٧٥ USD
10 FKP١٢٫٦٣٩٥٠ USD
20 FKP٢٥٫٢٧٩٠٠ USD
50 FKP٦٣٫١٩٧٥٠ USD
100 FKP١٢٦٫٣٩٥٠٠ USD
250 FKP٣١٥٫٩٨٧٥٠ USD
500 FKP٦٣١٫٩٧٥٠٠ USD
1000 FKP١٬٢٦٣٫٩٥٠٠٠ USD
2000 FKP٢٬٥٢٧٫٩٠٠٠٠ USD
5000 FKP٦٬٣١٩٫٧٥٠٠٠ USD
10000 FKP١٢٬٦٣٩٫٥٠٠٠٠ USD