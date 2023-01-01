شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل ILS إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢١٢٫٦١ fkp

1.00000 ILS = 0.21261 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:56 UTC
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ILS إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.61631.439151.66160.963118.316
1GBP1.1523411.2284102.1171.65841.914741.1098221.1064
1USD0.93810.814067183.12971.350051.558720.903517.182
1INR0.01128460.009792730.012029410.01624030.01875050.01086860.206689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه جزر فوكلاند
1 ILS0.21261 FKP
5 ILS1.06306 FKP
10 ILS2.12612 FKP
20 ILS4.25224 FKP
50 ILS10.63060 FKP
100 ILS21.26120 FKP
250 ILS53.15300 FKP
500 ILS106.30600 FKP
1000 ILS212.61200 FKP
2000 ILS425.22400 FKP
5000 ILS1063.06000 FKP
10000 ILS2126.12000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Israeli New Sheqel
1 FKP4.70340 ILS
5 FKP23.51700 ILS
10 FKP47.03400 ILS
20 FKP94.06800 ILS
50 FKP235.17000 ILS
100 FKP470.34000 ILS
250 FKP1175.85000 ILS
500 FKP2351.70000 ILS
1000 FKP4703.40000 ILS
2000 FKP9406.80000 ILS
5000 FKP23517.00000 ILS
10000 FKP47034.00000 ILS