جنيه إسترليني إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل GBP إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٩٩٦٫٤٨ fkp

1.00000 GBP = 0.99648 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:49 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

GBP إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 FKP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063288.16591.433781.655560.9573518.2062
1GBP1.1581411.23115102.0931.660271.917081.1087521.0822
1USD0.940550.812249182.9251.348551.557150.9004517.124
1INR0.01134230.009794980.012059110.01626230.01877780.01085860.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الجنيه الإسترليني

GBP إلى USD

GBP إلى EUR

GBP إلى INR

GBP إلى AUD

GBP إلى JPY

GBP إلى CAD

GBP إلى CHF

GBP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه جزر فوكلاند
1 GBP0.99648 FKP
5 GBP4.98240 FKP
10 GBP9.96479 FKP
20 GBP19.92958 FKP
50 GBP49.82395 FKP
100 GBP99.64790 FKP
250 GBP249.11975 FKP
500 GBP498.23950 FKP
1000 GBP996.47900 FKP
2000 GBP1992.95800 FKP
5000 GBP4982.39500 FKP
10000 GBP9964.79000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / جنيه استرليني
1 FKP1.00353 GBP
5 FKP5.01765 GBP
10 FKP10.03530 GBP
20 FKP20.07060 GBP
50 FKP50.17650 GBP
100 FKP100.35300 GBP
250 FKP250.88250 GBP
500 FKP501.76500 GBP
1000 FKP1003.53000 GBP
2000 FKP2007.06000 GBP
5000 FKP5017.65000 GBP
10000 FKP10035.30000 GBP