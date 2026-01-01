5,000 جنيه جزر فوكلاند إلى دولار هونغ كونغ

حوّل FKP إلى HKD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 FKP = 10.61 HKD

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من FKP إلى HKD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من FKP إلى HKD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من FKP إلى HKD اليوم

FKPHKD
1 FKP10.61 HKD
5 FKP53.07 HKD
10 FKP106.14 HKD
20 FKP212.28 HKD
50 FKP530.71 HKD
100 FKP1,061.41 HKD
250 FKP2,653.53 HKD
500 FKP5,307.05 HKD
1000 FKP10,614.10 HKD
2000 FKP21,228.20 HKD
5000 FKP53,070.50 HKD
10000 FKP106,141 HKD
HKDFKP
100 HKD9.42 FKP
200 HKD18.84 FKP
300 HKD28.26 FKP
500 HKD47.11 FKP
1000 HKD94.21 FKP
2000 HKD188.43 FKP
2500 HKD235.54 FKP
3000 HKD282.64 FKP
4000 HKD376.86 FKP
5000 HKD471.07 FKP
10000 HKD942.15 FKP
20000 HKD1,884.29 FKP

الأسئلة الشائعة