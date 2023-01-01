جنيه جزر فوكلاند إلى دولار أسترالي

تحويل FKP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
١٬٩٢٣٫٩٩ aud

1.00000 FKP = 1.92399 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:2 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

FKP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 AUD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86841.064788.4091.438091.661780.964618.1841
1GBP1.1515411.226101.8031.655961.913531.1107820.939
1USD0.939250.815661183.03651.35071.560790.90617.0791
1INR0.01131110.009822920.012042910.01626630.01879650.01091090.205682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

FKP إلى USD

FKP إلى EUR

FKP إلى GBP

FKP إلى INR

FKP إلى JPY

FKP إلى RUB

FKP إلى AUD

FKP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار أسترالي
1 FKP1.92399 AUD
5 FKP9.61995 AUD
10 FKP19.23990 AUD
20 FKP38.47980 AUD
50 FKP96.19950 AUD
100 FKP192.39900 AUD
250 FKP480.99750 AUD
500 FKP961.99500 AUD
1000 FKP1923.99000 AUD
2000 FKP3847.98000 AUD
5000 FKP9619.95000 AUD
10000 FKP19239.90000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه جزر فوكلاند
1 AUD0.51975 FKP
5 AUD2.59877 FKP
10 AUD5.19753 FKP
20 AUD10.39506 FKP
50 AUD25.98765 FKP
100 AUD51.97530 FKP
250 AUD129.93825 FKP
500 AUD259.87650 FKP
1000 AUD519.75300 FKP
2000 AUD1039.50600 FKP
5000 AUD2598.76500 FKP
10000 AUD5197.53000 FKP