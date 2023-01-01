جنيه جزر فوكلاند إلى روبل روسي

تحويل FKP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
١١٨٬٢٠٤ rub

1.00000 FKP = 118.20400 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 11:15 UTC
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FKP إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.064788.41971.437931.661910.9640518.1845
1GBP1.153211.22795101.9771.658411.916731.1117520.9728
1USD0.939250.814365183.04661.350551.560910.905317.0795
1INR0.01130970.009806130.012041410.01626260.01879560.01090110.205662

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / الروبل الروسي
1 FKP118.20400 RUB
5 FKP591.02000 RUB
10 FKP1182.04000 RUB
20 FKP2364.08000 RUB
50 FKP5910.20000 RUB
100 FKP11820.40000 RUB
250 FKP29551.00000 RUB
500 FKP59102.00000 RUB
1000 FKP118204.00000 RUB
2000 FKP236408.00000 RUB
5000 FKP591020.00000 RUB
10000 FKP1182040.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / جنيه جزر فوكلاند
1 RUB0.00846 FKP
5 RUB0.04230 FKP
10 RUB0.08460 FKP
20 RUB0.16920 FKP
50 RUB0.42300 FKP
100 RUB0.84600 FKP
250 RUB2.11499 FKP
500 RUB4.22999 FKP
1000 RUB8.45998 FKP
2000 RUB16.91996 FKP
5000 RUB42.29990 FKP
10000 RUB84.59980 FKP