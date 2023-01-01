جنيه جزر فوكلاند إلى جنيه إسترليني

تحويل FKP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
١٬٠٠٥٫٥٥ gbp

1.00000 FKP = 1.00555 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:6 UTC
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FKP إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86831.064388.38821.437661.660760.964118.1814
1GBP1.1516811.2259101.8091.655951.912931.1103320.942
1USD0.93960.815727183.04821.35081.560430.905817.083
1INR0.01131370.009822330.012041210.01626530.01878940.01090690.2057

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جزر فوكلاند جنيه

FKP إلى USD

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FKP إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / جنيه استرليني
1 FKP1.00555 GBP
5 FKP5.02775 GBP
10 FKP10.05550 GBP
20 FKP20.11100 GBP
50 FKP50.27750 GBP
100 FKP100.55500 GBP
250 FKP251.38750 GBP
500 FKP502.77500 GBP
1000 FKP1005.55000 GBP
2000 FKP2011.10000 GBP
5000 FKP5027.75000 GBP
10000 FKP10055.50000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه جزر فوكلاند
1 GBP0.99448 FKP
5 GBP4.97242 FKP
10 GBP9.94484 FKP
20 GBP19.88968 FKP
50 GBP49.72420 FKP
100 GBP99.44840 FKP
250 GBP248.62100 FKP
500 GBP497.24200 FKP
1000 GBP994.48400 FKP
2000 GBP1988.96800 FKP
5000 GBP4972.42000 FKP
10000 GBP9944.84000 FKP