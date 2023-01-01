جنيه جزر فوكلاند إلى يورو

تحويل FKP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fkp
١٬١٥٨٫٢٣ eur

1.00000 FKP = 1.15823 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:6 UTC
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FKP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FKP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86831.064388.38821.437661.660760.964118.1814
1GBP1.1516811.2259101.8091.655951.912931.1103320.942
1USD0.93960.815727183.04821.35081.560430.905817.083
1INR0.01131370.009822330.012041210.01626530.01878940.01090690.2057

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جزر فوكلاند إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FKP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FKP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / اليورو
1 FKP1.15823 EUR
5 FKP5.79115 EUR
10 FKP11.58230 EUR
20 FKP23.16460 EUR
50 FKP57.91150 EUR
100 FKP115.82300 EUR
250 FKP289.55750 EUR
500 FKP579.11500 EUR
1000 FKP1158.23000 EUR
2000 FKP2316.46000 EUR
5000 FKP5791.15000 EUR
10000 FKP11582.30000 EUR
معدلات التحويل اليورو / جنيه جزر فوكلاند
1 EUR0.86339 FKP
5 EUR4.31694 FKP
10 EUR8.63389 FKP
20 EUR17.26778 FKP
50 EUR43.16945 FKP
100 EUR86.33890 FKP
250 EUR215.84725 FKP
500 EUR431.69450 FKP
1000 EUR863.38900 FKP
2000 EUR1726.77800 FKP
5000 EUR4316.94500 FKP
10000 EUR8633.89000 FKP