تحويل AUD إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

ألف دولار أسترالي إلى جنيه جزر فوكلاند

1,000 aud
524.67 fkp

A$1.000 AUD = £0.5247 FKP

Mid-market exchange rate at 13:05
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4690.9311.633159.4251.3681.353
1 GBP1.2671105.7471.182.069201.9761.7331.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84889.62911.754171.1851.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه جزر فوكلاند
1 AUD٠٫٥٢٤٦٧ FKP
5 AUD٢٫٦٢٣٣٤ FKP
10 AUD٥٫٢٤٦٦٧ FKP
20 AUD١٠٫٤٩٣٣٤ FKP
50 AUD٢٦٫٢٣٣٣٥ FKP
100 AUD٥٢٫٤٦٦٧٠ FKP
250 AUD١٣١٫١٦٦٧٥ FKP
500 AUD٢٦٢٫٣٣٣٥٠ FKP
1000 AUD٥٢٤٫٦٦٧٠٠ FKP
2000 AUD١٬٠٤٩٫٣٣٤٠٠ FKP
5000 AUD٢٬٦٢٣٫٣٣٥٠٠ FKP
10000 AUD٥٬٢٤٦٫٦٧٠٠٠ FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار أسترالي
1 FKP١٫٩٠٥٩٧ AUD
5 FKP٩٫٥٢٩٨٥ AUD
10 FKP١٩٫٠٥٩٧٠ AUD
20 FKP٣٨٫١١٩٤٠ AUD
50 FKP٩٥٫٢٩٨٥٠ AUD
100 FKP١٩٠٫٥٩٧٠٠ AUD
250 FKP٤٧٦٫٤٩٢٥٠ AUD
500 FKP٩٥٢٫٩٨٥٠٠ AUD
1000 FKP١٬٩٠٥٫٩٧٠٠٠ AUD
2000 FKP٣٬٨١١٫٩٤٠٠٠ AUD
5000 FKP٩٬٥٢٩٫٨٥٠٠٠ AUD
10000 FKP١٩٬٠٥٩٫٧٠٠٠٠ AUD