5 ريال برازيلي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل BRL إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

5 brl
0.80 fkp

1.00000 BRL = 0.16053 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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BRL إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.07889.11611.465271.667960.95418.3908
1GBP1.1687711.2599104.1531.712521.94941.1150121.494
1USD0.927650.793714182.6681.359251.547270.88517.0601
1INR0.01122130.009601220.012096610.01644230.01871670.01070550.206369

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه جزر فوكلاند
1 BRL0.16053 FKP
5 BRL0.80266 FKP
10 BRL1.60532 FKP
20 BRL3.21064 FKP
50 BRL8.02660 FKP
100 BRL16.05320 FKP
250 BRL40.13300 FKP
500 BRL80.26600 FKP
1000 BRL160.53200 FKP
2000 BRL321.06400 FKP
5000 BRL802.66000 FKP
10000 BRL1605.32000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / الريال البرازيلي
1 FKP6.22928 BRL
5 FKP31.14640 BRL
10 FKP62.29280 BRL
20 FKP124.58560 BRL
50 FKP311.46400 BRL
100 FKP622.92800 BRL
250 FKP1557.32000 BRL
500 FKP3114.64000 BRL
1000 FKP6229.28000 BRL
2000 FKP12458.56000 BRL
5000 FKP31146.40000 BRL
10000 FKP62292.80000 BRL