روبية إندونيسية إلى تينغ كازاخستاني
تحويل IDR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى تينغ كازاخستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الروبية الإندونيسية
|1 KZT
|32.19150 IDR
|5 KZT
|160.95750 IDR
|10 KZT
|321.91500 IDR
|20 KZT
|643.83000 IDR
|50 KZT
|1609.57500 IDR
|100 KZT
|3219.15000 IDR
|250 KZT
|8047.87500 IDR
|500 KZT
|16095.75000 IDR
|1000 KZT
|32191.50000 IDR
|2000 KZT
|64383.00000 IDR
|5000 KZT
|160957.50000 IDR
|10000 KZT
|321915.00000 IDR