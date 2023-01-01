روبية إندونيسية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل IDR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٣١٬٠٦٤٫١٠ kzt

1.00000 IDR = 0.03106 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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IDR إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066788.67541.43931.662040.963518.3115
1GBP1.1522111.229102.1681.658291.914931.1101521.0976
1USD0.937450.81367183.13061.34931.558120.9032517.1665
1INR0.01127710.009787850.012029310.01623110.0187430.01086540.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / تنغي كازاخستاني
1 IDR0.03106 KZT
5 IDR0.15532 KZT
10 IDR0.31064 KZT
20 IDR0.62128 KZT
50 IDR1.55320 KZT
100 IDR3.10641 KZT
250 IDR7.76602 KZT
500 IDR15.53205 KZT
1000 IDR31.06410 KZT
2000 IDR62.12820 KZT
5000 IDR155.32050 KZT
10000 IDR310.64100 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الروبية الإندونيسية
1 KZT32.19150 IDR
5 KZT160.95750 IDR
10 KZT321.91500 IDR
20 KZT643.83000 IDR
50 KZT1609.57500 IDR
100 KZT3219.15000 IDR
250 KZT8047.87500 IDR
500 KZT16095.75000 IDR
1000 KZT32191.50000 IDR
2000 KZT64383.00000 IDR
5000 KZT160957.50000 IDR
10000 KZT321915.00000 IDR