دولار هونغ كونغ إلى تينغ كازاخستاني

تحويل HKD إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٦١٬٠٦٧٫٦٠ kzt

1.00000 HKD = 61.06760 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 13:27 UTC
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HKD إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.065488.57191.437921.662090.9643518.3321
1GBP1.1524111.2278102.0731.65711.915441.1113221.1265
1USD0.93860.814465183.13491.349651.560060.905217.2068
1INR0.01129030.009796910.012028610.01623450.01876540.01088830.206974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / تنغي كازاخستاني
100 HKD6106.76000 KZT
200 HKD12213.52000 KZT
300 HKD18320.28000 KZT
500 HKD30533.80000 KZT
1000 HKD61067.60000 KZT
2000 HKD122135.20000 KZT
2500 HKD152669.00000 KZT
3000 HKD183202.80000 KZT
4000 HKD244270.40000 KZT
5000 HKD305338.00000 KZT
10000 HKD610676.00000 KZT
20000 HKD1221352.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / دولار هونغ كونغ
1 KZT0.01638 HKD
5 KZT0.08188 HKD
10 KZT0.16375 HKD
20 KZT0.32751 HKD
50 KZT0.81876 HKD
100 KZT1.63753 HKD
250 KZT4.09382 HKD
500 KZT8.18765 HKD
1000 KZT16.37530 HKD
2000 KZT32.75060 HKD
5000 KZT81.87650 HKD
10000 KZT163.75300 HKD