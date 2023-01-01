روبية هندية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل INR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٥٧٬١٠٧ kzt

1.00000 INR = 5.71070 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654370.957118.2119
1GBP1.1582111.2313102.1061.660281.916121.1085221.0933
1USD0.940650.81215182.9251.34841.556180.900317.1309
1INR0.01134330.009793790.012059110.01626050.01876610.01085680.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / تنغي كازاخستاني
1 INR5.71070 KZT
5 INR28.55350 KZT
10 INR57.10700 KZT
20 INR114.21400 KZT
50 INR285.53500 KZT
100 INR571.07000 KZT
250 INR1427.67500 KZT
500 INR2855.35000 KZT
1000 INR5710.70000 KZT
2000 INR11421.40000 KZT
5000 INR28553.50000 KZT
10000 INR57107.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الروبية الهندية
1 KZT0.17511 INR
5 KZT0.87555 INR
10 KZT1.75110 INR
20 KZT3.50220 INR
50 KZT8.75550 INR
100 KZT17.51100 INR
250 KZT43.77750 INR
500 KZT87.55500 INR
1000 KZT175.11000 INR
2000 KZT350.22000 INR
5000 KZT875.55000 INR
10000 KZT1751.10000 INR