شيكل إسرائيلي جديد إلى تينغ كازاخستاني

تحويل ILS إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٢٥٬١٦٣ kzt

1.00000 ILS = 125.16300 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 14:58 UTC
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ILS إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 KZT
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.6181.438571.660690.962718.3217
1GBP1.1524711.2286102.1351.6581.914011.1094821.1163
1USD0.93810.813935183.13131.34951.557880.903117.1873
1INR0.01128440.009790950.012029210.01623340.01873990.01086350.206749

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / تنغي كازاخستاني
1 ILS125.16300 KZT
5 ILS625.81500 KZT
10 ILS1251.63000 KZT
20 ILS2503.26000 KZT
50 ILS6258.15000 KZT
100 ILS12516.30000 KZT
250 ILS31290.75000 KZT
500 ILS62581.50000 KZT
1000 ILS125163.00000 KZT
2000 ILS250326.00000 KZT
5000 ILS625815.00000 KZT
10000 ILS1251630.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Israeli New Sheqel
1 KZT0.00799 ILS
5 KZT0.03995 ILS
10 KZT0.07990 ILS
20 KZT0.15979 ILS
50 KZT0.39948 ILS
100 KZT0.79896 ILS
250 KZT1.99739 ILS
500 KZT3.99478 ILS
1000 KZT7.98957 ILS
2000 KZT15.97914 ILS
5000 KZT39.94785 ILS
10000 KZT79.89570 ILS