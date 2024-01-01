Yeni İsrail şekelinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile ILS → KZT çevirin

1.000 ils
122.726 kzt

1.00000 ILS = 122.72600 KZT

06:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853681.0730589.07971.453231.652880.94938518.3341
1 GBP1.171411.25695104.3461.702291.936151.1121121.4762
1 USD0.931950.795577183.01541.35431.540360.8847517.086
1 INR0.01122590.009583480.01204610.01631380.01855510.01065770.205817

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Yeni İsrail şekelinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kazakistan Tengesi
1 ILS122.72600 KZT
5 ILS613.63000 KZT
10 ILS1227.26000 KZT
20 ILS2454.52000 KZT
50 ILS6136.30000 KZT
100 ILS12272.60000 KZT
250 ILS30681.50000 KZT
500 ILS61363.00000 KZT
1000 ILS122726.00000 KZT
2000 ILS245452.00000 KZT
5000 ILS613630.00000 KZT
10000 ILS1227260.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Yeni İsrail Şekeli
1 KZT0.00815 ILS
5 KZT0.04074 ILS
10 KZT0.08148 ILS
20 KZT0.16296 ILS
50 KZT0.40741 ILS
100 KZT0.81482 ILS
250 KZT2.03706 ILS
500 KZT4.07412 ILS
1000 KZT8.14824 ILS
2000 KZT16.29648 ILS
5000 KZT40.74120 ILS
10000 KZT81.48240 ILS