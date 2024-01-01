Japon yeninden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile JPY → KZT çevirin

10.000 jpy
29.825,50 kzt

1.00000 JPY = 2.98255 KZT

08:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555851.073189.10711.453351.652190.9490218.3128
1 GBP1.1687911.25425104.1491.698691.93111.1092121.4042
1 USD0.931850.797289183.03711.354351.539650.8843517.0653
1 INR0.01122240.00960160.012042810.01631020.01854170.01065010.205514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Japon yeninden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

JPY → USD

JPY → GBP

JPY → EUR

JPY → AUD

JPY → CAD

JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Kazakistan Tengesi
100 JPY298.25500 KZT
1000 JPY2982.55000 KZT
1500 JPY4473.82500 KZT
2000 JPY5965.10000 KZT
3000 JPY8947.65000 KZT
5000 JPY14912.75000 KZT
5400 JPY16105.77000 KZT
10000 JPY29825.50000 KZT
15000 JPY44738.25000 KZT
20000 JPY59651.00000 KZT
25000 JPY74563.75000 KZT
30000 JPY89476.50000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Japon Yeni
1 KZT0.33528 JPY
5 KZT1.67641 JPY
10 KZT3.35283 JPY
20 KZT6.70566 JPY
50 KZT16.76415 JPY
100 KZT33.52830 JPY
250 KZT83.82075 JPY
500 KZT167.64150 JPY
1000 KZT335.28300 JPY
2000 KZT670.56600 JPY
5000 KZT1676.41500 JPY
10000 KZT3352.83000 JPY