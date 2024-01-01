Singapur dolarından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile SGD → KZT çevirin

1.000 sgd
333.384 kzt

1.00000 SGD = 333.38400 KZT

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.07789.40211.450561.651460.9473718.3669
1 GBP1.1697511.25985104.5811.696831.931841.1081821.4852
1 USD0.92850.793745183.01031.346851.533390.8796517.0538
1 INR0.01118540.009562010.012046710.01622510.01847230.01059690.205442

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kazakistan Tengesi
1 SGD333.38400 KZT
5 SGD1666.92000 KZT
10 SGD3333.84000 KZT
20 SGD6667.68000 KZT
50 SGD16669.20000 KZT
100 SGD33338.40000 KZT
250 SGD83346.00000 KZT
500 SGD166692.00000 KZT
1000 SGD333384.00000 KZT
2000 SGD666768.00000 KZT
5000 SGD1666920.00000 KZT
10000 SGD3333840.00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Singapur Doları
1 KZT0.00300 SGD
5 KZT0.01500 SGD
10 KZT0.03000 SGD
20 KZT0.05999 SGD
50 KZT0.14998 SGD
100 KZT0.29995 SGD
250 KZT0.74989 SGD
500 KZT1.49977 SGD
1000 KZT2.99954 SGD
2000 KZT5.99908 SGD
5000 KZT14.99770 SGD
10000 KZT29.99540 SGD